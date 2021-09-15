Красивая жизнь с пеленок: Мария Горбань запечатлела кроху-сына в плетеной люльке в Майами

Мария Горбань знакома многим зрителям по сериалу «Кухня». Она не раз играла экранную жену Дмитрия Нагиева. Актрисе удалось так вжиться в роль, что поклонники стали приписывать ей и телеведущему роман. Однако в настоящей жизни она строила отношения с другим мужчиной. У блондинка подрастает дочка Стефания от первого брака. А в этом году она вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина, которому подарила сына Нилана.

Рожать Мария предпочла в США. Вот уже больше месяца она находится в Майами, где сначала готовилась к появлению малыша на свет, а теперь актриса наслаждается декретным отпуском. Она часто гуляет, ездит на пляж и не разлучается с маленьким наследником. На этот раз Горбань поделилась кадрами, на которых запечатлела малыша в плетеной люльке-корзинке с вязаным пледом. Мальчик был одет в комбинезон под цвет свой кроватки. Он дергал маленькими ручками и ножками.

«Дыши-вдыхай и наслаждайся каждым мигом…» — написала звезда.

Поклонники отметили, что Нилан подрос. Многие также восхитились его необычной люлькой. «Мария, спасибо, что показываете такую красоту», «Такие сладкие ножки», «Какая прелесть», «Пальчики фирменные, Горбань», «Как же мило!», «Наслаждаюсь… А эти маленькие копошащиеся ножки на фоне океана… Это улет», «Такая классная люлька, как же это стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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