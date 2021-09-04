«Ой, что нашла»: Мария Горбань показала архивный кадр малышки Фани

Артистка вспомнила, какой была ее старшая дочь.

На личной странице исполнительницы роли жены Дмитрия Нагиева в сериале «Отель Элеон» — Марии Горбань — появилась фотография знаменитости в компании старшей дочери Стефании. Примечательно, что малышка и мама предстали в одинаковых нарядах.

Горбань облачилась в красное платье с открытой спиной и принтом «мелкий горох». Небольшие воланы украшали талию и подол наряда. Мария подобрала к платью белоснежные кроссовки Superstar Adidas. А на голове актрисы красовался ободок в виде ушек подружки Микки Мауса. Точно такой же образ был у дочери Горбань. Фани улыбалась, наслаждаясь прогулкой по Диснейленду.

«Ой, что нашла. Отмечали день рождения Стефании в Disneyland. Нужно срочно повторить», — заявила Мария в своем микроблоге.

Поклонники недавно родившей Горбань нашли поразительное сходство мамы и дочери. Они оставили слова восхищения Марией и Стефанией в комментариях под фото знаменитости:

«Мамина копия», «Детки у тебя такие хорошие, а ты красотулька», «Хорошенькие», «Две одинаковые милашки».

Напомним, недавно Мария Горбань показала кроватку и мобиль сына Нилана. Жена Кирилла Зоткина запечатлела, как сладко спит малыш в квартире в Майами.

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