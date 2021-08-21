Приятное с полезным: Мария Горбань гуляет с новорожденным сыном на роликах

После родов артистка не сидит на месте и уже вовсю занимается спортом.

Экс-экранная жена Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — опубликовала в Stories личного микроблога фото с прогулки с сыном Ниланом.

Напомним, пятого августа 2021 года в одной из клиник Майами Горбань родила второго ребенка. Малыша назвали Ниланом. Муж артистки — кинооператор Кирилл Зоткин — прилетел на роды вместе с возлюбленной.

Не успела Горбань выйти из больничной палаты, как принялась активничать. Поклонники Марии удивляются физической подготовке актрисы. А фигура, которая ни чуть не пострадала после родов, вызывает зависть у некоторых фанаток Горбань.

К слову, маленький ребенок совсем не мешает знаменитости вести привычный образ жизни. Горбань. как и до рождения второго ребенка, большое внимание уделяет спорту. Даже на последних сроках Мария с легкостью плавала и танцевала. А теперь мамочка приучает своего сына к здоровому образу жизни. Правда пока малыш только наблюдает, как это правильно делать.

Горбань встала на леопардовые ролики с красными колесиками, надела джинсовые шортики с воланами и кроп-топ. В таком образе Горбань отправилась на прогулку с Наланом. Примечательно, что ролики совсем не мешали Марии вести коляску.

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