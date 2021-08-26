«Прекрасное с первых дней жизни»: Мария Горбань нежно обняла сына на фоне розовых фламинго

Артистка посетила с малышом Ниланом зоопарк в Майами.

В одной из последних публикаций личного микроблога экранной жены Дмитрия Нагиева — Марии Горбань — появилось совместное фото с ее вторым ребенком от Кирилла Зоткина. Примечательно, что кадр с малышом Ниланом умилил поклонников знаменитости.

Мария в джинсовой юбке на запах и белоснежном топе в рубчик укачивала на руках недавно родившегося сына Нилана.

Горбань широко улыбнулась своему малышу. Модница Мария дополнила личный образ темно-золотистыми чокером, браслетом и очками с круглой оправой. А малыша актриса облачила в велюровый костюмчик мятного оттенка. Жена кинооператора Кирилла Зоткина подобрала к наряду сына фисташковую панамку.

«Видеть прекрасное с первых дней жизни», «Шикарная мамочка», «Мамина любовь», «Красота», «Малыш прекрасный, и ты самая красивая», — оставили слова восхищения Марией и ее сыном фолловеры в Instagram.

Поклонники не смогли удержаться от умиления при виде счастливой мамочки. Розовые фламинго на заднем фоне добавили нежности в кадр. Именно этих ярких птиц Горбань показала своему маленькому мальчику.

Напомним, пятого августа 2021 года Мария Горбань стала мамой во второй раз. Роды артистки прошли в одной из клиник Майами.

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