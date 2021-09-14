Сама утонченность: Лобода в струящемся комбинезоне с необычным декольте появилась на показе мод

Светлана Лобода уже длительное время выступает на сцене. В сове время она едва нашла деньги, чтобы купить декорации для своего номера на конкурсе «Евровидение», а теперь Светлана одна из самых востребованных артисток в стране. Она не раз демонстрировала силу своего голоса. также для своих концертов блондинка всегда выбирает броские и женственные наряды. Зачастую она носит люксовые вещи.

Не так давно Лобода посетила модный показ ливанского модного дизайнера Zuhair Mura. Его наряды носят многие знаменитости, включая звезд Голливуда. Певица смогла побывать за кулисами и увидеть, как модели готовятся к появлению на публике. При этом сама Светлана была облачена в черный струящийся комбинезон с необычным декольте, которое было украшено стразами. Благодаря ткани, спускающейся с плеч, появился шлейф.

«В этом году я открыла для себя Zuhair Mura. На показе выбрала себе два потрясающих наряда. Один специально для концерта в Одессе, а второй…. для Минска! Хочу быть очень очень красивой. И да, будет новая программа», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Очень гениальный дизайнер!», «Шикарная», «Сама как модель», «У вас фигура очень красивая», «Света, у вас просто божественная фигура», «У вас шикарный курс», «Настоящая королева», «Платье шикарное, продуманно до мелочей», «На вашей фигуре все смотрится космически», — прокомментировали пост подписчики.

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