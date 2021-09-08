Светлана Лобода: «С дочкой могу обсудить любую тему и получить взрослый совет»

Концертная жизнь у артистов постепенно восстанавливается. Одной из первых летать между городами и странами стала Светлана Лобода. У популярного артиста и в пандемию работа есть. В интервью журналу «Телепрограмма» певица рассказала, как изменилась ее жизнь за последнее время.

«В самоизоляцию платила коллективу зарплату»

— Вы выпустили трек Indie Rock (Vogue) на двух языках — русском и украинском. Песни-билингвы есть у артистов всего мира — от Мадонны до Рики Мартина и Rаmmstein. Как вам этот опыт?

— Изначально я планировала выпускать этот трек только на украинском языке, но зная, как зритель любит понимать, о чем поет артист, мы сделали перевод. В клипе и на концерте звучит именно украинская версия. На цифровых платформах выложены две. Каждый может слушать, что ему ближе.

— Выход трека был назначен на тринадцатое число. Не верите в приметы про эту цифру?

— Нумерология числа 13 — это любовь. А все, что мы выпускаем, мы всегда делаем с большой любовью. Как известно, по пятницам день релизов на Аpple. И большинство новинок выходят именно в этот день. Это скорее случайное совпадение, чем спланированная акция. А число 13 для меня, как показывает практика, однозначно на удачу, поэтому в приметы с этим числом не верю.

— Вы теперь живете в Европе. Как там обстоят дела с концертами и гастрольной жизнью? Вы переносили тур по Германии из-за пандемии. Есть разница по прогнозам и условиям выступлений в России и Европе?

— Мы выступаем там, где нам рады, где позволяет эпидемиологическая ситуация. В середине августа дали с большим успехом первый за четыре года сольный концерт на Украине, после приняли участие в фестивале «Новая волна», сейчас летим на выступление в Лондон, а потом на Алтай. Наша география на сегодня такая. Но, как прогнозируют, еще года два все будет очень нестабильно.

— Почти полтора года из-за пандемии не поддерживаете новые песни турами, гастролями — во всяком случае так массово, как раньше. Как вы перестроились? Что с вашим коллективом?

— Даже когда был период повсеместной самоизоляции, я сохраняла свой коллектив, платила всем зарплату. Сейчас, слава богу, ситуация чуть стабильнее. Проходят не только корпоративы, но и точечно кассовые концерты, фестивали. Так что нам удается сделать премьеры на больших сценах, а не только на онлайн-платформах.

— 168 млн просмотров клипа «Твои глаза» на YouTube. Артист имеет с этого что-то, кроме эмоций? Как монетизируется успех в сети?

— Безусловно, YouTube имеет монетизацию, что касается топов различных сервисов — они же строятся не на чьем-то мнении, а на результатах продаж и прослушиваний. Так что за год набегает довольно внушительная сумма. Спасибо нашим поклонникам.

— Последние несколько лет вас часто сравнивали с Мадонной, имея в виду ваши сценические шоу. А в личной жизни вы похожи? Мадонна любит детей, а о мужьях говорит так: «Я трудоголик. У меня бессонница. Я помешана на власти. Вот почему я не замужем. Кто может быть рядом со мной?»

— Ну я не знакома с Мадонной лично, а проводить аналогии по следам газетных публикаций мне кажется не совсем уместным. Сейчас вообще проблема в том, что все всех с кем-то сравнивают. Платья одного цвета — значит, похожи. Никого не волнует, что наряды разных стилей и фасонов. Постановка сюжета за столом — значит, похоже на кого-то за таким же столом. Такая глупость это все, конечно! Я знаю одно: я влюблена в свою работу и в своего зрителя. Я работаю 24 часа в сутки, чтобы радовать, восхищать, удивлять. Что касается личной жизни, моей семьи — я всегда стараюсь это не выпячивать, потому что это то единственное, что мне бы хотелось оставить за ширмой.

— Есть ли сейчас рядом с вами если не муж, то любимый мужчина?

— Да, есть.

«Купаться в море времени не оставалось»

— Вы рассказывали, что во время пандемии у вас появился домик у моря в одной из европейских стран. Отличное место жительства в новых условиях. Какие еще плюсы, кроме возможности искупаться в любой момент?

— География наших концертов настолько широка, что я многие годы живу в самолете. Так что точка, где хранится мой гардероб, особо ничего не решает. Безусловно, я стараюсь уделять максимум времени своим детям, семье, но последние несколько месяцев были богаты на премьеры, съемки, выступления — на купания в море времени почти не оставалось. Обычно мой график выстроен так, что даже во время длительного тура через каждые 3 — 4 дня я залетаю домой, чтобы обнять моих девчонок. А когда мы не можем быть физически вместе, мы все время на видеосвязи.

Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, — не это ли мечта любого известного человека?

— К звездам всегда повышенный интерес. Их критикуют просто за то, «Что я не так стою, что я не так пою и никому покоя не даю…». Сначала Алла Пугачева, а потом и вы спели песню «Живи спокойно, страна». Какая выдумка о себе удивила вас изобретательностью?

— В начале своей карьеры я по неопытности сильно подключалась к этим историям, мне очень хотелось сказать: «Ну это же неправда» или «Такого не было». Хотелось все объяснить. Сейчас я просто не обращаю внимания ни на что. Времени на это нет, да и с пониманием начала относиться к журналистам. Времена сложные, всем хочется заработать, а зачем что-то креативить и искать интересный контент, когда можно обсудить, с кем и где живет Лобода, придумать кучу всего. И чем невероятнее история, тем больше ее кликнут и прочитают. У каждого свой бизнес. Мы предпочитаем делать высококлассный продукт и не обращать ни на что внимания.

«Ева — уникальный ребенок»

— Начался учебный год. Какая школа будет у вашей Евы? На каких языках ведется преподавание, большие ли классы? Чем отличается система образования от привычной нам?

— Ева уже второй год находится на домашнем обучении. Она очень развитая девочка и занимается в несколько раз больше, чем этого требует школьная программа. Изучает три языка: английский, испанский и сейчас начинает учить французский. Дочь сдает на пятерки все тестовые задания.

— Ева производит впечатление очень рассудительного, начитанного ребенка. Она любит учиться?

— Ева — уникальный ребенок и очень любит книги. Даже приходя в магазин одежды, спрашивает: «А есть ли у вас в продаже энциклопедии?» Однажды было очень забавно, когда мы пришли в магазин выбирать ей платье на день рождения, а она нашла и там книжный отдел, нашла тихий уголок и села читать. С ней можно обсудить любую тему и получить очень взрослый совет. Мамина гордость.

— Тильду вы родили в Америке. Малышка наверняка уже говорит на нескольких языках?

— Тиля начала изучать английский и очень любит записывать мне голосовые сообщения, радуя своими успехами.

«Открою центр для талантливых детей»

— Поддерживаете вы связь со своими детьми из «Голоса»?

— Два сезона я старалась стать детям не просто наставником, но и другом. Сейчас мы на связи, ребята приезжают на мои концерты, советуются, рассказывают про свои достижения. Я всегда их поддерживаю и помогаю. Недавно мы все собирались на дне рождения у Евы.

— Школу или продюсерский центр для юных талантов не думали открыть?

— Мне очень интересна эта тема. Обязательно открою такой центр для юных талантов. Надеюсь, уже в следующем году. Продюсирование — это моя стихия.

— Пандемия — лучшее время для декрета, говорят многие. А что вы думаете на эту тему?

— Я не разделяла этого мнения, особенно в самом начале пандемии. Меня скорее посещала мысль, что беременность сейчас — риск. Ты несешь ответственность не только за себя, а еще и за маленькую жизнь внутри, а когда не было вакцин, понятных протоколов лечения, ощущалась абсолютная беспомощность. Сейчас же все в моей команде сделали прививки, к тому же даже самые сложные случаи вируса успешно лечат. Очень медленно, но жизнь возвращается на привычные круги. Вот теперь можно подумать и о детках.

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