«Ноги космической длины»: Лобода в мерцающем платье с разрезом оголила изящные бедра на публике

Певица провела вечер в Москве в компании Дмитрия Оленина. Она была облачена в вечерний наряд, не скрывший ее прелестей.

Светлана Лобода не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Певица за годы работы на сцене преобразилась. Она активно занималась спортом и сменила имидж после того, как приняла участие в «Евровидении». Уже длительное время артистка носит светлые локоны, а для выступлений выбирает пикантные образы, подчеркивающие красоту ее фигуры. Несмотря на свою занятость, она успевает видеться с дочками, которых перевезла жить в Европу.

Так еще недавно Лобода позировала в мини-бикини на скалах. Теперь она вернулась в Москву. При этом артистка отметилась в откровенном мерцающем платье с разрезами спереди. На плечи она накинула черное пальто с широкими рукавами. Босоножки на шпильке дополнили ее образ. Светлана посетила мероприятие, где встретила ведущего Дмитрия Оленина. Ей удалось сразить его своим видом.

«Вчера летали над Москвой», — позже написал он в соцсети.

Примечательно, что ведущему пришлось согнуть ноги, чтобы позировать со звездой. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Лободу осыпали комплиментами, так как наряд позволил ей показать изящные бедра. «Очень красиво. Дмитрий, а почему такая интересная стойка?», «Как повезло», «Красивые», «Светочка, вы такая стройная», «Ноги космической длины», «Роскошный рельеф бедра», — прокомментировали пост подписчики.

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