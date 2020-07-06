«В моих любимых тонах»: Рудковская отметилась в розовом платье-жакете ливанского дизайнера

Яна Рудковская является не только продюсером, но и настоящей модницей. За время карантина она успела показать десятки нарядов и похвастаться брендовыми сумочками, а также босоножками. Гардеробу светской львицы может позавидовать любая звезда. Сама блондинка утверждает, что считает покупку брендовых вещей лучшим вложением. Она не раз покупала наряды и сумки из лимитированных коллекций, который со временем только возрастают в цене.

Казалось, что Яна уже показала все, что есть у нее в гардеробной. Но она не перестает удивлять поклонников. Жена Евгения Плющенко научилась снимать ролики для Tik Tok, поэтому теперь постоянно демонстрирует то миниатюры с родными, то новые аутфиты.

На этот раз она создала три монохромный образа для выхода в свет летом. Сначала Рудковская примерила кремовое платье с воланами H&M, которое сочетала с босоножками Jimmy Choo. Затем девушка примерила розовое платье-жакет с узорами ливанского дизайнера Georges Hobeika, к которому подобрала босоножки в тон. Заключительный образ состоял из жакета и пышной юбки Dior в пудровых тонах.

«Аааа… моя мечта сбылась — я раздвоилась! Выбираем лучший образ в моих любимых тонах пастельно-розовых тонах», — написала светская львица.

Некоторые поклонники признались, что выбрать лучший лук оказалось сложно. При этом многие восхитились стройными ногами 45-летней Яны. «Классный лук! В таком только у нас по ОАЭ гулять», «Идеальные ножки….», «Последний образ самый гармоничный», «Розовое платье обалденное», «Какие у вас всегда яркие наряды! Смотреть приятно!», «Идеальные монохромные образы — это любовь», — прокомментировали пост подписчики.