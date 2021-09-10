Не жалеет: стало известно, сколько денег Дава отдал на благотворительность

Давид Манукян, более известный как Дава, приобрел небывалую славу после того, как закрутил роман с Ольгой Бузовой. Блогер из Новосибирска встречался с поющей ведущей больше года, но до свадьбы дело так и не дошло. Они расстались в январе, как раз после юбилея Бузовой.

В последнее время гонорары 28-летнего Давы резко выросли, частью которых он от души делится с нуждающимися. Так, летом Манукян купил слуховой аппарат девочке-первоклашке из Дзержинска, отстроил жилье семье погорельцев из Калуги, подарил дом семье из Новосибирска. По оценкам экспертов на благотворительность он потратил уже около 20 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, ранее стало известно, что не жалеет денег на добрые дела и Моргенштерн. Например, мальчику с Кубани со сложным диагнозом он перевел более десяти миллионов.

Смотрите также: