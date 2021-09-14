Богатырев запечатлел пикантную родинку на груди Арнтгольц во время отдыха на Мальдивах

Актер Марк Богатырев в Instagram разместил красивый снимок со своей женой актрисой Татьяной Арнтгольц. Звездная парочка отдыхает на Мальдивах. При этом в кадр попала пикантная родинка на груди актрисы, которая на фотографии буквально светится от счастья.
«Вы становитесь взрослым в тот день, когда по-настоящему смеетесь над собой». Этель Берримор».
«Счастья вам огромного. Какие вы на этой фотографии хорошенькие. Прекрасного вам отдыха», «Какие вы милые. Пусть такие улыбки сияют всегда», «Повезло, конечно, Татьяне с вами», «Запоминающая пара», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц сыграли свадьбу в 2020 году. В феврале нынешнего года в актерской семье на свет появился сын Данила. Добавим, что у Татьяны Арнтгольц также есть дочь Маша от актера Ивана Жидкова. А вот для Марка Богатырева сын от Татьяны Арнтгольц — первенец.
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