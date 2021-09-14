Богатырев запечатлел пикантную родинку на груди Арнтгольц во время отдыха на Мальдивах

Актер Марк Богатырев в Instagram разместил красивый снимок со своей женой актрисой Татьяной Арнтгольц. Звездная парочка отдыхает на Мальдивах. При этом в кадр попала пикантная родинка на груди актрисы, которая на фотографии буквально светится от счастья.

«Вы становитесь взрослым в тот день, когда по-настоящему смеетесь над собой». Этель Берримор». Марк Богатырев

«Счастья вам огромного. Какие вы на этой фотографии хорошенькие. Прекрасного вам отдыха», «Какие вы милые. Пусть такие улыбки сияют всегда», «Повезло, конечно, Татьяне с вами», «Запоминающая пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц сыграли свадьбу в 2020 году. В феврале нынешнего года в актерской семье на свет появился сын Данила. Добавим, что у Татьяны Арнтгольц также есть дочь Маша от актера Ивана Жидкова. А вот для Марка Богатырева сын от Татьяны Арнтгольц — первенец.

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