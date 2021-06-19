«Люблю тебя!»: Марк Богатырев показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц

Актер Марк Богатырев в Instagram опубликовал снимок своего сына Данила, которого ему подарила жена актриса Татьяна Арнтгольц. На фотографии ребенок смотрит в окно и наблюдает закат солнца.

«Сын! Я желаю тебе с детства впитывать солнце, как великую радость, наполняться его энергией и стать амбассадором солнечного настроения на всю жизнь! Люблю тебя». Марк Богатырев

«Марк. Пусть все так и будет. Солнца сыну и вашей семье», «Просто любите своего сына сильно-сильно. И он точно будет счастлив», «Желаем счастья и здоровья вашему малышу», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Данила Богатырев появился на свет в феврале нынешнего года. Для актера это первый ребенок, а вот у его жены Татьяны Арнтгольц есть дочь Маша от актера Ивана Жидкова. Богатырев с женой вместе с 2018 года. Они сблизились на съемках сериала «Наживка для ангела». Какое-то время они скрывали свои чувства от публики, но позже все-таки обо всем рассказали.

Смотрите также: