«Важный для нашей семьи год»: Богатырева поделилась редким снимком красавицы-внучки Полищук

Актриса Виктория Богатырева в Instagram поделилась редким снимком внучки актрисы Любови Полищук, которая ушла из жизни в 2006 году, дочери Варвары. Отцом девочки является известный актер Алексей Макаров.

«Ура! Четвертый класс. Спасибо и учителям, и директору нашей школы «Интеграция» за этот год. Важный для нашей семьи год. Поздравляю всех родителей. Небольшой отдых от школы всем. Впереди –лето».

Виктория Богатырева

«Мамина умница. Поздравляем с окончанием учебного года», «Время летит очень быстро», «Варя очень похожа на свою бабушку Любовь Полищук», «Поздравляем с окончанием четвертого класса. Пусть у Вари все будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочери Алексея Макарова в этом году исполнилось уже 11 лет. Актер не живет с мамой девочки, но, как он во всяком случае уверяет, заботится о своей наследнице. Актер старается проводить с ребенком все свое свободное время.

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