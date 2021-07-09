Богатырев и Арнтгольц поженились за полгода до того, как об этом узнала пресса

На днях актер признался, что в конце июня они с женой отметили первую годовщину свадьбы.

В ноябре 2020 года появилась новость о том, что актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тайно поженились. Свадьба прошла без прессы, в кругу близких друзей артистов, и публика даже не знала, в какую дату родилась новая семья. О подготовке к бракосочетанию мужчина заговорил в сентябре. Но, как на днях признался Марк, они поженились еще в июне 2020 года.

8 июля 2021-го — в День семьи, любви и верности — актер сообщил в Instagram, что чуть более двух недель назад они с Арнтгольц отметили годовщину свадьбы. То есть заветная дата для супругов стоит в календаре не осенью, а в конце июня.

«Год жизни в браке!» — написал Богатырев и стал принимать поздравления от поклонников в комментариях.

Напомним, что актерская пара начала встречаться еще в 2018 году, но свои отношения они не афишировали и совместные фотографии будущих супругов в соцсетях были редкостью. Получается, что Марк и Татьяна были настолько скрытны, что их свадьба была секретом для общественности почти полгода.

Добавим, что в феврале 2021-го актриса родила своему мужу сына Данилу. Ну хоть это радостное событие супруги на стали долго скрывать.

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