Из воды торчит только пузико и холмики: беременная Ольга Серябкина «прилегла» на морскую гладь

Певица Ольга Серябкина, которая получила широкую известность, выступая в группе «Серебро», в сторис Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она «прилегла» на морскую гладь. При этом невооруженным глазом видно, что исполнительница находится уже на финальном сроке беременности. Совсем скоро она впервые станет мамой.

На снимке из воды выглядывает только симпатичное пузико звезды. Кроме того, ее груди внушительных размеров из-за беременности стали еще больше.

Напомним, что поклонники заподозрили Ольгу Серябкину в беременности всего несколько недель назад. Не так давно звезда подтвердила эти догадки фанатов. Совсем скоро она подарит своему мужу Георгию ребенка.

Малыш будет первым не только для Ольги Серябкиной, но и для ее супруга. Заметим, что избранник исполнительницы младше ее на три года. О Георгии известно, что он не медийный человек. Занимается самыми разными проектами. От шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

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