«Ах, Оля, ах»: Серябкина, позируя в черном бикини, эффектно прижала большую грудь к палубе яхты

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина улетела в отпуск. Кадрами с отдыха она поделилась в своем микроблоге и призналась, что все свое время проводит на яхте в море.

«Я решила в этот раз позволить себе устроить такой отдых, чтобы не снимать ничего, кроме красоты вокруг.

У меня сейчас лучшее время. Кайфую максимально со своими друзьями и близкими. Из самых больших плюсов отдыха на яхте — это то, что есть только мы и море. И больше никого вокруг», — написала Серябкина.

Размышления она сопроводила кадрами, на которых позирует в черном бикини, эффектно прижимая свои роскошные формы к палубе.

«Ах, Оля, ах! Огонь! Хорошего отдыха! Просто бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, после ухода из трио Serebro Серябкина начала строить сольную карьеру.