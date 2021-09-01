«Ох, как горошинки поспели»: Серябкина в мокром бикини сексапильно обтянула крепкие груди с «лисьими носиками»

Экс-солистка группы «Серебро» знает, как привлечь внимание поклонников. Обладая изящной фигурой, знаменитость то и дело позирует в полуобнаженном виде.

Певица Ольга Серябкина в свои 36 лет может похвастаться роскошной фигурой на зависть и более юным звездным коллегам. В Instagram экс-солистка группы «Серебро» поделилась свежим снимком, позировав в неоновом лимонном купальнике, мокрая ткань которого как вторая кожа льнула к изящному телу красавицы-брюнетки. Ольга «случайно» засветила крепкую пышную грудь с «лисьими носиками». Поклонники тут же предположили, что водичка, в которой плескалась звезда, явно была прохладной.

«Ох, как горошинки поспели!», «Сексуальность тела зашкаливает», «Что это у вас там? Лисьи носики??», «Конечно, все смотрят только вам в глаза», «Водица, небось, холодная! Аж пуговки вздыбились», «Кто бы согрел Снегурочку», «Секси-мамасита», «Хватит уже плескаться в воде, вон аж губы синие, давай, вылезай!» — с юмором писали фолловеры.

Там, где речь заходит о сексуальности и привлекательности, Ольга Серябкина может дать фору и Наталье Рудовой. Звезда сериала «Универ. Новая общага» стала чуть ли не секс-символом среди блогеров. Девушка то и дело публикует в Stories микроблога «горячие» снимки в кружевных трусиках, демонстрируя то, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

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