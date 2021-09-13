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Ольга Серябкина подтвердила беременность, показав фото подросшего живота

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила поклонникам прекрасную новость о скором прибавлении в семье.

Ольга Серябкина подтвердила беременность, показав фото подросшего живота
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina/

Бывшая солистка популярного девичьего трио Serebro Ольга Серябкина готовится впервые стать мамой. Вокалистка рассекретила свое прекрасное положение в этот понедельник, показав на своей страничке в Instagram фото, на котором предстала с округлившимся животиком.

Прекрасный кадр был сделан во время прогулки на яхте. Рядом с беременной Ольгой Серябкиной ее супруг и отец будущего малыша Георгий.

Выглядят влюбленные очень счастливыми и вдохновленными. Малыш, которого они ждут, очень желанный для обоих супругов. Ольге Серябкиной уже 36 лет, а ее избраннику 33 года. Для обоих будущий ребенок — первый в жизни.

Беременная Ольга Серябкина с мужем Георгием
Беременная Ольга Серябкина с мужем Георгием. Фото: instagram.com/seryabkina/

Малыш, судя по всему, появится на свет уже скоро. Животик у Ольги Серябкиной довольно внушительных размеров, звезда находится на финальной стадии беременности.

Напомним, поклонники заподозрили Ольгу Серябкину в интересном положении только в начале сентября. Звезда выступала в клубе в наряде свободного кроя, чем и спровоцировала вопросы к себе по поводу пополнения в семье.

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