«Растет достаточно серьезным мальчиком»: жена Кадырова показала подросшего внука Юсуфа

На днях ребенку исполнилось уже три годика.

Жена главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram поздравила своего внука Юсуфа, которому исполнилось уже три годика. Надо заметить, что мальчик заметно подрос за последнее время.

«Сегодня у моего любимого внука Юсуфа Мацуева день рождения! Ему исполнилось три годика. Несмотря на маленький возраст, Юсуф растет достаточно серьезным мальчиком. При этом он очень любознательный и смышленый мальчик. Его интересует буквально все, а вопросов, которые он задает, просто не счесть». Медни Кадырова

Как отметила Медни, это огромное счастье, что у них в семье появился Юсуф. Родные любят его всей душой. Медни пожелала малышу вырасти достойным сыном своего народа.

Напомним, что Юсуф – сын старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат, которая занимается дизайном. Несколько лет назад она тайно вышла замуж за Висхана Мацуева. Молодой человек – сын лучшего друга Рамзана Кадырова. Близкий товарищ главы Чечни погиб в 2010 году, защищая людей.

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