«Особенный вечер сегодня»: падчерица Михайлова запечатлелась в Эмиратах с Кадыровым

Падчерица музыканта Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в Instagram поделилась кадром с Рамзаном Кадыровым. Вместе они отметились на торжестве в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще на одной из фотографий она запечатлелась вместе с рэпером Тимати, который, как известно, дружен с Рамзаном Кадыровым и часто бывает у него в гостях. Судя по всему, они все вместе отмечали праздник.

«Особенный вечер сегодня. 23 Февраля! С праздником, дорогие мужчины!» Ева Канчельскис

«Девушка – мечта», «Ева, вы просто куколка. Очень хорошо выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ева Канчельскис сейчас встречается с музыкантом Анатолием Цоем. Девушка учится в престижном зарубежном вузе. В будущем, как ранее рассказывал Стас Михайлов, она хочет стать политиком.

Добавим, что мать Евы – нынешняя жена Стаса Михайлова Инна. Ее отец – известный футболист, в прошлом выступавший за клуб «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

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