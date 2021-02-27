Играючи обращается с огромными гантелями: Тимати показал тренировку Кадырова на яхте

Рэпер Тимати в сторис Instagram показал тренировку главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. На кадрах можно увидеть, что они вместе находятся на огромной шикарной яхте. В руках у Кадырова большие гантели, с которыми он очень легко управляется. Можно сказать – играючи.

«Мощный, сочный. Брат, хороший у тебя зал. Мы же никому не говорим, что ты яхту купил», — заявил Тимати, после чего они вместе с Кадыровым посмеялись.

«Это секрет», — заявил в ответ глава Чеченской республики.

Напомним, что Тимати и Рамзан Кадыров вместе отдыхают уже на протяжении нескольких дней в Дубае. Они дружат между собой уже много лет. К примеру, музыкант частый гость в Грозном.

Ранее рэпер уже выкладывал несколько снимков из Объединенных Арабских Эмиратов. Так на одном из кадров, он совершает прыжок с «кадыровской яхты» в море. Надо признать, что и сам музыкант находится просто в прекрасной физической форме.

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