«Она усердно училась 11 лет»: жена Рамзана Кадырова рассказала об успехах одной из его дочерей

Жена президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram поделилась трогательными кадрами с выпуска их дочери Табарик из средней школы. Девушка закончила обучение и теперь отправляется во взрослую жизнь.

«Дорогие друзья! Вот и завершился очередной учебный год. Среди тех, кто окончил школу и вступает во взрослую жизнь, Табарик Кадырова. Это очень волнующий и ответственный шаг. Она усердно училась 11 лет, порой проводя за учебниками бессонные ночи». Медни Кадырова

Как отметила мама девушки, Табарик покидает школу с хорошим багажом знаний. Теперь впереди ее ждут новые вершины. Вместе с мужем Медни побывала на последнем звонке. Она поблагодарила всех выступавших перед ними ребят за прекрасную творческую программу.

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Напомним, что Табарик Кадырова появилась на свет в июле 2004 года. В этом году ей исполнится 17 лет. Заметим, что Табарик — четвертая по счету дочь Рамзана Кадырова.

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