Пополневшая невестка Орбакайте в латексном мини-платье с корсетом появилась на вечеринке

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. Она недавно отметила годовщину со дня свадьбы с сыном Кристины Орбакайте. Влюбленные вместе уже больше четырех лет. Бабушка Никиты Алла Пугачева даже подарила молодой паре квартиру в Москве и позволила распоряжаться ее бывшей дачей. Пока супруги не торопятся заводить детей, так как строят карьеру. При этом им также нравится отдыхать с друзьями.

После поездки на Кипр и в Северную Осетию Никита приступил к репетициям в театре. Скоро он примет участие в новом мюзикле. А вот Алена призналась, что поправилась. Она возобновила тренировки и успела отметиться на модных фотосессиях. 13 сентября невестка Орбакайте отправилась на вечеринку в стиле сериала «Американская история ужасов», которую устроил ее друг в честь дня рождения.

Для такого случая Краснова выбрала провокационный лук. Она облачилась в глянцевое латексное мини-платье с корсетом. Наряд подчеркнул ее талию и загорелые ноги. При этом босоножки на шпильке дополнили образ. Жена Никиты устроила с друзьями дефиле, а потом веселилась до поздней ночи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие одарили ее комплиментами. «Ну ты красотка», «Бедра огромные», «Просто дива», «Как вам идет, вы словно из фильма», «Как в тему светлые прядки», «Алена, с вашей фигурой можно носить все», «Интересное платье, вы в нем прекрасны», «Я бы так жену свою не отпустил», «Никита с вами?», «Ноги бомбические», — прокомментировали пост подписчики.

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