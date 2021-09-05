Невестка Орбакайте в костюме цвета экрю с топом обнажила точеные формы на празднике

Алена Краснова побывала на вечеринке бэйби шауэр. Она выбрала актуальный лук и отреагировала на вопрос, когда сама решится стать мамой.

Алена Краснова недавно отпраздновала 4 года со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Она была его не первой возлюбленной, то только стройная блондинка получила предложение руки и сердца от сына Кристины Орбакайте. Теперь она часто бывает в гостях у Аллы Пугачевой, так как Никита любит проводить время с двойняшками Лизой и Гарри. Сама молодые люди не торопятся заводить детей.

Минувшим летом Алена побывала на Кипре, а также посетила свадьбу друзей в Северной Осетии. Она демонстрировала идиллию с мужем. После возращения из отпуска она стала приводить себя в форму. Невестка Орбакайте работает моделью, поэтому следит за фигурой и трендами. А накануне она посетила вечеринке бэйби шауэр. Ее подруга решила раскрыть пол будущего ребенка. Краснова присутствовала при этом волнительном событи.

Она облачилась в костюме цвета экрю с топом. Алена подчеркнула точеные формы и показала стальной пресс. Она снялась в видео, так как принимала участие в подготовке мероприятия. Когда ее спросили, когда она станет мамой. Невестка Орбакайте улыбнулась, закрыла лицо и ушла из кадра.

Поклонники давно ждут, когда старший сын Орбакайте станет папой, но пока влюбленные предпочитают жить для себя и заниматься карьерой. Многие восхитились тем, как выглядит избранница музыканта. «Аленка, красотка», «С такой фигурой можно все носить», «Классная, стильная», «Очень крутой праздник», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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