«Счастье не за горами!»: невестка Орбакайте в кожаной юбке и сапогах отметилась с мужем в Осетии

Алена Краснова и Никита Пресняков путешествуют по Кавказу. Красочными кадрами с отдыха они поделились в соцсети.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам мамы и стал певцом, а также музыкантом, но больше любит рок. В этом году парень отпраздновал 30-летие, а также четвертую годовщину со дня свадьбы с Аленой Красновой. Влюбленные во всем друг друга поддерживают. Избранница Никиты является моделью, а также недавно окончила вуз.

Обычно Алена часто отдыхает отдельно от мужа, чтобы подогреть отношения. Но недавно они провели время на Кипре, а потом приехали в Северную Осетию. Там пара побывала на свадьбе своих друзей. Невестка Орбакайте на празднике появилась в шелковом платье. А теперь супруги путешествуют по Кавказу. Они даже забрались в горы, откуда открывается красочный вид. На этот раз Краснова принарядилась.

Девушка предстала в клетчатой рубашке оверсайз и кожаной юбке, которую надела поверх. Высокие сапоги на толстой подошве, которые актуальны в этом сезоне, дополнили ее лук. А Никита предпочел комфортный наряд — шорты и толстовку.

«Счастье не за горами! Оно в горах!» — заявил он.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие также были рады тому, что сын Орбакайте проводит время в Осетии.

Смотрите также: