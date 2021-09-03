«Не могу, какая красивая»: невестка Орбакайте в бра и широких брюках обнажила «стальной пресс»

Алена Краснова не так давно отпраздновала годовщину со дня свадьбы. Уже четыре года она счастлива с Никитой Пресняковым. Девушка стала частью звездной семье, но не стремится к публичности. Она работает моделью и любит повеселиться на вечеринках в компании мужа. Пара живет в квартире, которую им подарила Примадонна. Также Алла Пугачева позволила внуку распоряжаться ее бывшей дачей.

Так как Алена часто участвует в фотосессиях, то она разбирается в моде. В ее гардеробной всегда можно найти модные наряды. Жена Никиты признавалась, что много денег тратит на люксовые вещи. На этот раз она поделилась кадром, на котором позировала в черном лифе бра и приспущенных широких брюках. Наряд подчеркнул не только ее загар, но и рельефный пресс, а также талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Кристины Орбакайте. Многие одарили девушку комплиментами. «Какая красотка», «Прекрасна», «Не могу, какая красивая», «Хороша», «В лифчике? Это нормально теперь?», «Фигура позволяет так наряжаться», «Какой стальной пресс, это роскошно», «Поправилась говорила? Шикарно выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

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