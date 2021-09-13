«Все красотки!»: Алсу в костюме в клетку повеселилась вместе с женами Мартиросяна и Крутого

Алсу стала знаменитой еще совсем в юном возрасте. Она участвовала в конкурсе «Евровидение», а также не раз появлялась на разных светских мероприятиях. Певица давно стала многодетной мамой. Вместе с мужем Яном Абрамовым она растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Артистка во время пандемии почти не покидала дом. Она лишь этим летом вновь стала выступать на сцене.

Накануне Алсу смогла провести время в компании подруг. Она уже много лет дружит с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Певица посетила праздник, который устроила Ида Достман. Она провела бармицву, где также отметилась Алла Пугачева с семьей. Для такого случая певица облачилась в модный костюм в клетку с приталенным жакетом и брюками палаццо. Ее лук дополнили остроносые туфли.

«Как хорошо, когда подруги с тобой на одной волне, вернее говоря, на одной ноге!» — отметила Жанна.

Девушки устроили танцы с женой Игоря Крутого Ольгой. Алсу смогла повеселиться с подругами. По всей видимости, на этот раз она вышла в свет без мужа. Поклонники одарили звезду комплиментами. «Все красотки!» — подчеркнула ведущая Олимпиада Тетерич. «Простите Алсу, но вы самая стильная», «Алсу шикарна! Вкус безупречен!», «Алсу, ваши брюки-просто космос!!!! А Вы невероятная красотка!», «Какой на вас шикарный костюм, очень стильно и в то же время элегантно», — прокомментировали пост подписчики.

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