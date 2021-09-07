«Прекрасная девочка»: Алсу в струящемся платье макси запечатлелась с подросшей дочкой Сафиной

Алсу выступает на сцене с юных дет. Она поехала на «Евровидение», когда ей еще не было 18 лет. Но теперь артистка уже не только популярная исполнительница, но также жена и заботливая мама. Она состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым и воспитывает троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля. Уже не раз артистка появлялась на публике с дочками, а вот своего младшего сына она пока прячет от лишнего внимания.

Минувшим летом Алсу отдохнула с семьей на курорте. Она часто хвасталась нарядами. С ней были и дети. На этот раз певица поделилась редким снимком со старшей наследницей Сафиной. Она, в отличие от сестры, решила не идти по стопам мамы, но еще окончательно не определилась с будущей профессией. Ей интересна медицина и фотография. Артистка предстала в кадре в черном струящемся платье макси и сланцах Chanel. Она обнимала наследницу.

«С днем рождения, наше солнышко! Моя прекрасная девочка Сафиночка! Я благодарна Всевышнему и судьбе за то, что 15 лет назад ты появилась на свет, озарила нашу семью и подарила всем много счастья и радости! Будь всегда здоровой и очень счастливой! Ты большая умница, трудяга, и мы тобой очень гордимся! Пусть все твои самые заветные мечты обязательно сбудутся! Даже по фото люди, которые тебя не знают лично, всегда отмечают свет и доброту в твоих глазах, твою скромность и грацию. Это действительно так! Люблю тебя безмерно и безусловно!» — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Сафина стала очень взрослой. «Поздравляю красивую и светлую девочку с днем рождения», «Все лучшее от мамы», «Милое создание! Пусть мечты сбудутся», «Очень красивая дочка! Копия мамы», «Сафина просто переросла вас!», «Какая же она классная», «Вы тут очень похожи», — прокомментировали пост подписчики.

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