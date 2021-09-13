«Я приду в форму»: Арзамасова показала, как выглядела год назад в силуэтном платье

Лиза Арзамасова не скрывает, что известность ей принес сериал «Папины дочки». После этого проекта она продолжила строить карьеру в кино и стала играть в театре. При этом актриса всегда скрывала личную жизнь. Однако в прошлом году стало известно, что она состоит в отношениях с Ильей Авербухом. А спустя время артистка сыграла свадьбу с возлюбленным. Они стали вместе появляться на публике, а недавно девушка впервые стала мамой.

Арзамасова теперь растит сына, которого назвала Львом. Теперь она привыкает к новой жизни. По словам актрисы, порой она едва успевает сделать все дела. Помогает ей воспитывать кроху мама Юлия. Скоро малышу исполнится месяц. Лиза очень редко оставляет его без своего внимания. Накануне она рассказала, что не поехала на церемонию открытия фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске. При этом она отметила, что просто еще не вернулась в форму.

На снимке, который был сделан год назад, Арзамасова позировала в силуэтном черном платье с воротом-хомутом. Тогда она могла похвастаться точеной фигурой.

«Впервые за много лет я не полетела на фестиваль, но с удовольствием и радостью смотрю на страницах коллег и друзей за его событиями и атмосферой. Желаю всем участникам этого замечательного праздника кино и театра успешной и продуктивной недели, интереснейшего общения, веселых вечеров, солнца! Бессменному руководителю фестиваля — очередной победы! Ну а я приду в форму и буду стремиться приехать на следующую юбилейную „Амурскую осень“», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились архивным кадром. «Самая красивая и бесконечно женственная», «Лиза, ты супер, как повезло мужу», «Неподдельная природная женственность», «Безупречная во всем. Лиза, ты такая красотка! Пусть материнство сделает тебя еще женственней!», «Какая красота!! И ни капли пошлости, я восхищаюсь», «Как статуэточка», — прокомментировали пост подписчики.

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