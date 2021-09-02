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«Сыновья – лучшие мужчины нашей жизни»: Арзамасова умилила свежими снимками с малюткой Левушкой

Актриса из ситкома «Папины дочки» призналась, что «парадом» в их семье командует маленький сын.

«Сыновья – лучшие мужчины нашей жизни»: Арзамасова умилила свежими снимками с малюткой Левушкой
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/ liza_arzamasova

Первого сентября, в День знаний, актриса из ситкома «Папины дочки» помечтала о том, как в обозримом будущем поведет своего сына в школу. Всего через семь лет Лев Авербух станет первоклассником. Ну а пока Лиза Арзамасова просто наслаждается материнством. Возлюбленная постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха гуляет с малышом на свежем воздухе. Иногда компанию мачехе и братику составляет старший сын хореографа, 17-летний Мартин.

Актриса Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова в модном платье в пол укачивала сына на руках. Фото: Instagram.com/ liza_arzamasova

На личной страничке в Instagram звезда «Папиных дочек» поделилась свежим снимком. Актриса позировала без макияжа и с небрежной укладкой. Сынишка Левушка мирно дремал у мамы на руках. А сама Лиза удобно расположилась на газоне.

Актриса Лиза Арзамасова
Актриса показала крохотную розовую пяточку малютки-сына. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Кроме того, Арзамасова умилила поклонников и трогательным домашним кадром, запечатлев крохотную розовую пяточку малыша.

Актриса Лиза Арзамасова
Личико сынишки Левушки актриса прикрыла чепчиком. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

А вот личико сынишки Лиза показывать не спешит. Жена Ильи Изяславича прикрыла пухлые щечки чепчиком.

«Дорогая Лиза! Жизнь обретает смысл, только когда появляются дети. Здоровья вам и малышу! Сыновья — лучшие мужчины нашей жизни!» — отметила Елена Малышева.

«Поздравляю прекрасную мамочку!» — вторит теледоктору Ирина Безрукова.

«Лиза, какое счастье! Самое прекрасное, что могло произойти! Здоровья тебе и сыну, Лизончик», — добавила Любовь Толкалина.

«Мамочка! Очень красивая и счастливая», — не осталась в стороне от поздравлений Елизавета Боярская.

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