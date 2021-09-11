Нежная леди: Лиза Арзамасова принарядилась в воздушное платье пудрового цвета

Лиза Арзамасова снималась в сериале «Папины дочки». После проекта к ней пришла известность. Она продолжила строить карьеру в кино и успела поработать с Алексеем Чадовым, Верой Брежневой в фильме «Любовь в большом городе», а также с другими знаменитыми персонами. Однако ей удавалось длительное время скрывать роман с Ильей Авербухом. Не так давно они сыграли свадьбу, а в конце лета у пары родился сын, который получил имя Лев.

Теперь Арзамасова реже появляется на публике. Она проводит все время с малышом. Молодая мама делится своими переживаниями. Она привыкает к новой жизни и хвастается маленькими достижениями сына. При этом иногда она сопровождает мужа на мероприятиях, а за крохой приглядывает бабушка. 11 сентября Лиза поделилась кадрами из гримерки.

Она предстала в воздушном платье пудрового цвета с прозрачными рукавами. Ей сделали нежный макияж и укладку в голливудском стиле.

Пока над красотой актрисы работал визажист, Сергей Жилин играл на фортепиано, что создало особую атмосферу. Поклонники восхитились нежным образом Арзамасовой. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Розовое настроение, я бы даже сказала пудровое!», «Лиза, вы очаровательная», «Ой, какая вы, Лизонька здесь милая и чудесная», «Нежная и очень красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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