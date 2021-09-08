«Моя поездка очень важная»: Бузова в джинсах и с платком на голове посетила церковь в Твери

Ольга Бузова давно стала одной из самых популярных персон в стране. Только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов человек. Она в этом году перестала быть ведущей «Дома-2», но при этом приняла участие в новых проектах «Звезды в Африке», а также в шоу «Х-Фактор» в Беларуси. На этом она не стала останавливаться. Теперь артистка готовится к большому концерту и принимает участие в разных мероприятиях.

Однако накануне Ольга приехала в Тверь. Она не стала раскрывать цели своей поездки. Однако телеведущая посетила местную церковь. Она поделилась кадрами, на которых молится в храме и ставит свечку. При этом артистка была облачена в джинсы, куртку из денима, а ее голову покрывал платок. Бузова прочитала молитву, а также долго стояла у икон.

«Я представляю сейчас реакцию некоторых людей, которые случайно тут видят Ольгу Бузову в Твери, но я моя поездка очень важная и скоро я вам все покажу», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, что артистка выделила время на духовное развитие. Многие даже с трудом узнали Ольгу в платке, так как это непривычный для нее стиль.

«Олечка, как ты похорошела выглядишь просто супер!», «Милая, какая у тебя красивая душа», «В платке даже не узнала», Достояна уважения«, «Ольга одета, я в шоке», «Такое место посещают по определенным причинам», «Ты помогаешь беременным девушкам, за них молилась?», «Оля, ты точно мечтаешь стать мамой, твои молитвы услышат», — стали писать пользователи Сети.

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