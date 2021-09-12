«Какая секси»: Дарья Пынзарь не скрыла манящие бедра в морковном купальнике

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» — Дарья Пынзарь — облачилась в ярко-оранжевый бикини с лифом в виде ракушек и тугими трусиками. Фото соблазнительного наряда знаменитость разместила на личной странице в Instagram

Пынзарь отдала предпочтение сочному мандариновому оттенку бикини. Дарья посоветовала поклонникам лучше ухаживать за кожей на море.

«Зона декольте, лицо, спина — это те зоны, которые ни в коем случае нельзя подвергать воздействию солнца. Обязательно используем защитные средства с spf 50, а то и spf 90!», — подчеркнула Дарья.

В свою очередь фанаты Пынзарь восхитились роскошной фигурой блондинки. Однако многие просто не узнали преобразившуюся бизнес-леди.

«Не узнать», «Как будто не вы», «А на первом фото не Даша же? Совсем другой человек», «Как вы так похудели?», «Бомбическая фигурка», «Какая секси», «Изменилась на 200%», — отметили удивленные поклонники Пынзарь.

Напомним, недавно Дарья Пынзарь устроила секси-танцы на камеру для своих фолловеров. К слову, в этот день знаменитость проводила мужа в командировку.

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