Ножкой эть: Дарья Пынзарь поиграла с волнами, засветив крупным планом массивные бедра

Семья бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Дарьи и Сергея Пынзарь уже несколько лет живет на две страны – Россию и Турцию. Пара постоянно меняет локации, перемещаясь из Москвы в Алании и обратно.

Даша Пынзарь с сыновьями сейчас находится в Турции, Сергей приезжал к семье на несколько дней, но уже вернулся в Москву по делам. Через некоторое время Дарья последует за ним, ведь пару ждет работа в качестве ведущих «Дома-2».

Ну а пока блондинка наслаждается бархатным сезоном в Алании и подставляет солнышко свое тело на пляжах. Пока старший сын Дарьи Пынзарь Тема в школе, ведущая «Дома-2» с младшим Давидом нежилась на берегу Средиземного моря.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась видео, которым запечатлела прогулку по мокрому песку.

Дарья показала свои стройные ножки и бедра, которые с выбранного ракурса смотрятся массивно. А также красотка засветила пикантную складку под коленом.

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