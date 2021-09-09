В отсутствие мужа Пынзарь показала подписчикам грудь во всей красе, записывая секси-танцы на камеру

Бывшие участники проекта «Дом-2», а ныне его ведущие Сергей и Дарья Пынзарь уже давно живут в Турции, занимаясь здесь бизнесом. Их сыновья ходят здесь в школу для русскоговорящих жителей. В Москву чета теперь наведывается чаще только для съемок в шоу, редко расставаясь.

Однако на сей раз Сергей Пынзарь был вынужден уехать от жены по делам. Буквально через пару дней парочка начала писать в Сети друг другу милые послания о том, что они соскучились. Тем не менее Даша не смогла удержаться от небольшой шалости в Instagram.

Облачившись в облегающее платье с глубоким декольте, девушка включила камеру и наклонилась перед ней, демонстрируя подписчикам свою пышную грудь во всей красе. Потом знаменитая блондинка устроила игривые танцы, показывая всю фигуру.

Отметим, что Даша в последнее время сильно похудела. В личном блоге ранее она сообщила, что теперь вся одежда на ней буквально висит, а некоторую она просто не может носить из-за разницы размеров.

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