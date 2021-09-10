Как семейные трусы: Дарья Пынзарь испортила фигуру широкими шортами с цветочным принтом

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась снимком из примерочной магазина, где выбирала себе наряд для отдыха.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, а ныне его ведущая проводит эти дни вместе с сыновьями в Турции. На выходные Дарья с детьми решила заехать в отель в Белеке, чтобы насладиться пляжным отдыхом.

Перед уикэндом Дарья Пынзарь решила пополнить свой гардероб обновками. Видео из примерочной магазина блондинка делилась в сторис микроблога, демонстрируя яркие летние наряды и интересуясь мнением подписчиков.

На одном из кадров Дарья Пынзарь предстала в весьма странном обличии. Она облачилась в костюм, состоящий из цветастых широких шорт, напоминающих семейные трусы, и топа с объемным бантом на груди.

«Берем?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь мнением подписчиков.

Вероятно, те отговорили Дашу от покупки столь странного комплекта, поскольку в Белеке она его пока не продемонстрировала.

Стоит отметить, что Дарью Пынзарь довольно часто упрекают в отсутствии вкуса. Стилисты указывают на то, что ведущая «Дома-2» выбирает наряды, которые «дешевят» ее эффектную внешность.

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