Дочка вся в розовом: Сергей Лазарев заснял подросших детей на отдыхе в Турции

Сергей Лазарев всегда скрывал своих наследников. После расставания с Лерой Кудрявцевой он не рассказывал о личной жизни. Не удивительно, что целый три года никто не знал, что он стал папой. Оказалось, что суррогатная мама выносила для него малыша. В этом году Никита уже пошел в школу, так как ему семь лет. Также у артиста подрастает дочка Анна, которую публика тоже увидела не сразу. Малышке уже около трех лет.

В этом году Сергей стал чаще появляться на мероприятиях с детьми. Он даже выступил на одной сцене с сыном. А вот на «Новой волне» в Сочи певец впервые вывел дочку на красную дорожку. Примечательно, что недавно начался учебный год. Но артист решил вывезти малышей на море. Накануне он запечатлел, как их встретили в Турции. Номер в отеле был украшен фотографиями Лазарева с наследниками.

Никита была облачен в футболку и желтые шорты. Его наряд дополняла бейсболка. А вот его сестра была в джоггерах и футболке розового цвета.

«Вот это встретили детей! Класс, как круто», — заявил артист.

Дочка подбежала к папе и хотела сыграть в игру «камень-ножницы-бумага». А Никита вспомнил, что его уже так встречали в Анапе. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дети очень похожи на папу. «Какие хорошенькие», «Просто прелесть», «Ой, милашки», «Аня такой цветочек звонкий», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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