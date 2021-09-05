Беременная Нюша в нежно-розовом платье-бюстье с перьями подчеркнула загорелые ноги

Нюша стала знаменита, когда была еще совсем юной. Теперь она одна из самых популярных исполнительниц в стране. За последние годы певица стала женой Игоря Сивова и родила первенца — дочку Симбу. Не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье. Радостное событие должно случиться зимой. Пока артистка ведет активный образ жизни, часто появляется на вечеринках и наряжается.

Примечательно, что Нюша не скрывает округлившийся живот. Она успела отдохнуть на Кипре, поэтому хвастается загаром. На этот раз певица облачилась в платье-бюстье из нежно-розового шелка. Наряд на запах украшенный перьями дополнили босоножки на каблуке и цепочка. Артистка подчеркнула загорелые ноги, но при этом сделала акцент на завышенной талии. Она смогла скрыть изменения в фигуре.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Нюша в последнее время экспериментирует со стилем. Однако не все ее подписчики привыкли видеть звезду в дерзких нарядах. «На таких каблуках», «Такой халатик милый», «Нюша, что с твоими нарядами?», «Такая милая», «Вот это загорелая мамочка», «Платье как из фильмов про домохозяек», — прокомментировали пост подписчики.

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