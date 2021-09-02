Беременная и стильная: Нюша показала, как выглядит дома и блистает в мини-юбке на прогулке

Нюша за последние годы преобразилась. Она успела стать популярной певицей и женой. Уже несколько лет она состоит в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Симбу. В одном из интервью артистка признавалась, что не только не ругается с мужем из-за откровенные нарядов или пикантных снимков, но и наоборот, Игорь ее за это еще больше любит. Недавно она объявила, что снова беременна. Даже с округлившимся животом звезда облачается в привлекательные луки.

Недавно на вечеринке Нюша отметилась в юбке-плиссе и гольфах. Наряд в стиле школьниц дополняли высокие каблуки. Также она устроила фотосессию с дочкой, облачившись с ней в наряды в одном стиле family look. Теперь артистка сняла видео. она решила показать, как выглядит дома, а как на прогулках. Сначала певица была облачена в халатик и розовые тапочки, а потом предстала в луке Dolce&Gabbana.

Нюша танцевала в леопардовой мини-юбке и топе-бра с рубашкой на узле. Образ дополнила косынка и босоножки на каблуке. Певица похвасталась не только длинными локонами, но и загорелыми ногами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие также заметили, что ее фигура преобразилась. «Какая красотка», «Вот это преображение», «Сложно узнать», «Как-то на цыганку похожа», «Такие массивные ноги», «Теперь стала еще фигуристее», «Нюша, дома нежная, а на улице — тигрица», «Нюша, верни себя прежнюю», — прокомментировали пост подписчики.

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