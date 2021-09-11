«Отношения с пилоном»: Екатерина Варнава скорчилась и покрутилась на шесте

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-участницы шоу Comedy Woman — Екатерины Варнавы — появилась запись, в которой знаменитость устроила танцы на пилоне. Актриса вслед за Ольгой Бузовой стала заниматься на шесте.

Напомним, недавно телеведущая Ольга Бузова вскарабкалась на пилон и показала пару трюков. Ранее эффектными кадрами на шесте делилась актриса Светлана Ходченкова. Знаменитости не стесняются демонстрировать сексуальные движения возле шеста. Танец на пилоне стал новым трендом среди звезд.

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Вот и бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева залезла на пилон. Варнава не скрывает, что еще не очень подружилась с шестом. Однако она совсем не расстраивается. Чувство юмора помогло Екатерине по-новому взглянуть на свой неидеальный танец.

«У каждого своя медитация. Приходите на мое представление», — написала Варнава под роликом.

Поклонники Екатерины оценили юмор артистки. Они оставил слова восхищения Варнавой в комментариях:

«Катюша, начало положено! Отношения с пилоном, они такие, нужна притирка», «Курочка гриль», «Кать, ты, как всегда, обхохочешься».

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