«Это не момент измены»: Варнава призналась, что рассталась с гражданским мужем

Екатерина Варнава долгое время держала интригу, никак не комментируя свою личную жизнь. А на прямые вопросы журналистов давала уклончивые ответы, заявляя то о желании иметь детей, то о том, что не создана для брака. Артистка уже давно прекратила публиковать совместные кадры со своим гражданским супругом Константином Мякиньковым, но при этом продолжает создавать в содружестве с ним общие проекты.

Как обстоят дела в ее личной жизни, Варнава честно призналась Собчак. И этот ответ откровенно удивил светскую львицу. Оказалось, что Екатерина рассталась со своим гражданским мужем уже год назад. А их совместное появление на светских раутах — всего лишь проявление дружбы.

«Мы с Константином Сергеевичем, моим прекрасным, разошлись. Квартиру я снимаю одна и в ней нет мужских вещей. Этот малышок (звезда показала на собачку рядом. — Прим. авт.) — последний его подарок мне. Мы разъехались и финита ля комедия! И, как бы банально это не звучало, мы в потрясающих отношениях, общаемся, дружим, если можно так сказать. У нас настал такой период, когда и мне, и ему надо раздельно двигаться дальше. Это не момент измены, или я встретила какого-то другого человека, или он встретил… Хотя так бы было расстаться даже проще, потому что расставались мы тяжело», — рассказала Варнава на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам Варнавы, она в какой-то момент поняла, что их отношения замерли и больше не способны двигаться ни в какую сторону. Свадьба уже не нужна, да и ничего она не изменит. Детей, считает Екатерина, надо было заводить раньше. Сейчас у нее появились определенные женские проблемы, и она не может просто так родить малыша, для этого необходим плановый подход и фактически отказ от карьеры. На это Катя пойти не готова. Ну а раньше малыша не хотел Константин.

«Просто отношения любовные потихоньку переквалифицировались в сестринские и родственные», — сказала артистка.

Одной из причин расставания с Константином Варнава назвала его слабость и безынициативность. Она была в шоке, когда узнала, что тот сразу после их расставания купил себе квартиру. Юмористка уверена, что он быстро найдет себе более подходящую девушку и создаст с ней крепкую семью. С ней же, сильной женщиной, он топтался на одном месте.

Вместе с Мякиньковым артистка прожила шесть лет. В свои 35 актриса прекрасно понимает, что найти нового мужчину ей будет очень сложно. Уже год Варнава живет совершенно одна. И за это время она не завела ни одной интрижки.