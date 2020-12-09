«Не двадцатка и не сорок»: Варнава встретила 36-летие зажигательными танцами в алом платье

Екатерине Варнаве 9 декабря исполнилось 36 лет. День рождения телеведущая встретила в студии программы «Секрет» в приподнятом настроении. В красном мини-платье она станцевала зажигательный танец и спела песню собственного сочинения. Видеороликом поделилась в Instagram.

«36, 36, мне всего лишь 36! Не двадцатка и не сорок, мне всего лишь 36!» — пропела Варнава, а в завершении артистично схватилась за поясницу.

Фанаты засыпали Екатерину поздравлениями.

«С днем рождения! Счастью и любви! Поздравляем!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что сейчас телеведущая в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Екатерина долгое время скрывала этот роман не только от публики, но и от близких, в том числе от своей мамы. В сентябре пара впервые вышла в свет на «Кинотавре» в Сочи.

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