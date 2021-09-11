«Вот на пленке еще были фотки»: Марина Сердешнюк из «Сватов» показала, как выглядела брюнеткой

Украинская актриса Марина Сердешнюк, которая получила широкую известность в России благодаря сериалу «Сваты», в сторис Instagram разместила архивный кадр, на котором она запечатлена будучи еще брюнеткой. Отметим, что сейчас популярная актриса — блондинка.

Как отметила Марина Сердешнюк, сейчас наблюдается бум пленочных снимков. «Они сложны в проявке. Сказали ждать неделю. Интересно будет сравнить фотки с разных пленок», — заявила актриса.

После размещения снимка, где она брюнетка, Марина Сердешнюк заметила: «Вот на пленке еще были фотки, где я брюнетка», — заявила актриса.

Напомним, что в сериале «Сваты» Марина Сердешнюк исполнила роль Екатерины Беркович. По сюжету она приходится лучшей подругой Евгении Ковалевой в исполнении другой звездной украинской актрисы Анны Кошмал. Марина Сердешнюк снялась с пятого по седьмой сезон сериала «Сваты».

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