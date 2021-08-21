«Сваты» — это добро. Это что-то свыше»: Анна Кошмал высказалась о «народном» сериале

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась архивная запись, на которой украинская актриса Анна Кошмал и режиссер Андрей Яковлев высказываются о народном проекте. При этом актриса не смогла сдержать слез.

«Сваты» — это добро. Это что-то свыше. Это спасибо». Анна Кошмал

«Для меня «Сваты» — это эпоха. Это эпоха моей жизни. И количество людей, которые появились в моей жизни», — заметил со своей стороны главный режиссер «Сватов» Андрей Яковлев.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята нынешним летом в Грузии. На экраны сериал должен выйти, как ранее говорил Андрей Яковлев, в конце осени 2021 года. При этом он добавлял, что седьмая часть станет последней. Снимать продолжение творческая команда не планирует.

Заметим, что седьмую часть «Сватов» снимали на протяжении четырех лет. Из-за пандемии больше года съемки не проводились. При этом не все звезды сериала были в Грузии. Там, к примеру, отсутствовала Людмила Артемьева. Однако в картине она будет присутствовать, так как ранее была задействована в некоторых сериях.

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