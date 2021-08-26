«А где Валюхины георгины?»: как выглядит украинский дом главных героев сериала «Сваты»

Именно в селе Горенка снимали все части, кроме последней.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась видеозапись, на которой можно отчетливо рассмотреть дом, где снимали почти все части знаменитой картины. Надо заметить, что дом восстановили после пожара. Он из красного кирпича. Запись была сделана в январе 2020 года в селе Горенка под Киевом.

«Вот так сейчас выглядит дом «Сватов». Фанаты

«А где Валюхины георгины?» «Как будто у родственников побывала», «Любим и обожаем этот дом. Очень приятно, что он все также стоит на месте», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что нынешним летом была доснята седьмая часть сериала «Сваты». Актеры собрались в Грузии. На широкие экраны последняя часть «Сватов» должна выйти в конце осени 2021 года. Как отмечал режиссер картины Андрей Яковлев, снимать продолжение ленты в будущем не планируется. История «Сватов» окончена навсегда.

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