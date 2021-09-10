Добронравову – 60: «Сваты» и другие фильмы с актером, которые можно посмотреть по телевизору

К юбилею артиста телеканал «Россия» подготовил специальную праздничную сетку. В эфир выйдут фильмы, в которых актер исполняет главные роли: мелодрама «От печали до радости», деревенские комедии «Сваты» и «Сваты-2», а также премьеры фильмов «Жили-были» и «Золотой папа».

«Жили-были»

Премьера мелодрамы «Жили-были». Холостяк Гриша и его товарищ Леха начинают ухаживать за миловидной женщиной Татьяной, которая недавно стала вдовой. В глухой деревушке их всего трое. И за сердце прекрасной дамы между лучшими друзьями разворачивается настоящая война.

В главных ролях: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.

В 14.00

«От печали до радости»

Глава семьи Владимир Трифонов – работяга с добрым сердцем. Его младший сын Пашка влюбляется в симпатичную работницу лакокрасочного цеха Любу. Павла не пугает ни разница в возрасте, ни наличие у любимой троих детей, что очень смущает его мать Надежду. Женщина начинает борьбу за сына, в которую вовлекает всю семью. Владимир против своей воли вынужден убедить Любу прервать отношения с Пашкой. К чему приведет эта тайная дипломатия и удастся ли героям не упустить своего счастья?

В ролях: Федор Добронравов, Инга Оболдина, Ирина Пегова, Иван Добронравов, Виктор Добронравов.

В 15:50

«Золотой папа»

В семье Золотаревых готовятся к радостному событию: супруги Федор и Мария выдают замуж единственную дочь Лизу. Подготовка к свадьбе оказывается серьезным испытанием для всех. И дело не только в том, что бывший жених Лизы категорически не согласен с «отставкой».

Главный конфликт в том, что простой работяга Федор не может смириться, что его будущий зять – заносчивый английский лорд Джордж, совершенно неприспособленный к жизни в России. Из-за всех волнений у Федора обостряются отношения с женой, и дело идет к разводу. Справится ли семья Золотаревых со свадебным переполохом?

В ролях: Федор Добронравов, Анна Ардова, Роман Мадянов, Галина Петрова, Екатерина Ванчугова, Иван Добронравов.

В 21:00

«Сваты»

Иван и Валя Будько – типичные сельские жители, а их сваты Ольга и Юрий Ковалевы – городские интеллигенты. Между ними разгорается ожесточенная борьба за внучку Женю. Ее родители Маша и Максим уезжают в отпуск и оставляют девочку под присмотром бабушки и дедушки. Но в результате путаницы присмотреть за ребенком приезжают сразу два комплекта родственников.

В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Инна Королева, Алексей Дмитриев, Станислав Дьяченко, Денис Роднянский, Ульяна Иващенко, Владимир Турчинский.

В 01:10

«Сваты-2»

Старшее поколение Будько и Ковалевых вызывает на помощь пятилетняя внучка Женечка. Ее родители ожидают второго ребенка, и, как это часто бывает, у Маши и Максима возникают проблемы и намечается кризис в отношениях. Теща, тесть, свекровь и свекор, оказавшись под одной крышей, незамедлительно принимаются за спасение брака их детей.

Но у каждой пары родителей свой подход. В результате этого «причинения добра» незначительный кризис перерастает в серьезный конфликт. Но какой бы сложной ни казалась ситуация – неунывающий Иван Будько все равно найдет из нее выход!

В ролях: Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Инна Королева, Даниил Белых, Ульяна Иващенко и другие.

В 03:30

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