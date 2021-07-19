«Одежда «дешевит» эффектную внешность»: стилист раскритиковала образ Дарьи Пынзарь

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь часто подвергается критике со стороны подписчиков. То им не нравится ее внешность, то образы, в которых она предстает на экране и своей страничке в Instagram.

Солидарность с подписчиками Дарьи Пынзарь по второму пункту выразила и модный эксперт Teleprogramma.pro Юлия Люгай. Она дала свою оценку одному из образов ведущей «Дома-2», признав его неудачным для такой красивой девушки, какой является Дарья Пынзарь.

Блондинка предстала в платье-халате голубого цвета с разреженным цветочным принтом. На ногах у Дарьи мюли нюдового оттенка, в руках объемная светлая сумка.

«Это тот случай, когда одежда «дешевит» эффектную внешность, — сделала акцент Юлия Люгай в беседе с Teleprogramma.pro. — Образ Дарьи Пынзарь совершенно обычный, как у среднестатической девушки, которая не чувствует, как создавать стильные и гармоничные луки. Для меня этот аутфит не вписывается в сегодняшний день и возвращает или на несколько лет назад, или в какой-нибудь регион нашей большой страны».

Между тем, по словам эксперта, спасти этот образ Дарьи Пынзарь можно. И довольно легко это сделать. Так что, девушкам, которые восхищаются ведущей «Дома-2» и повторяют ее аутфиты, стоит взять рекомендации на заметку.

«Это легкое хлопковое платье с принтом в нежный мелкий цветочек подходит Дарье по ее стилевому типажу наивного романтика, — продолжила Юлия Люгай. — Это отражается в ее чертах лицах: пухлые губки, круглые щечки, которые были от природы, широко распахнутые горящие детские глаза, будто улыбаются нам, что создает ощущение легкости, воздушности при взгляде на Дарью Пынзарь. Не зря в ее коллекциях так много подобных флористических мелких принтов, которые так гармоничны с ней, с ее романтичной натурой. Добавила бы Дарья к этому платью другие сумку и обувь, образ можно было «спасти», сделав его актуальным. Я бы заменила сумку на более компактную и структурированную, держащую форму. Цвет сумки сюда лучше подобрала бы в тон платью, при этом можно оставить эту обувь, которую выбрала Дарья. Такие нюдовые босоножки сливаются с ногами, что визуально еще больше удлиняет и без того стройные ножки. Или же, заменила бы эти нюдовые босоножки на другие — более легкие, открытые, в ярком цвете, повторяющие какой-либо цвет из принта платья. Завершила бы образ компактной сумкой в тон обуви, да, такое сочетание снова в моде».

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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