Еще чуть-чуть и покажется грудь: Дарья Пынзарь оголила пупок в микротопе-трубе без бретелей

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь кокетливо обнажилась во время ужина в одном из ресторанчиков Алании.

Бывшая участница «Дома-2», не так давно ставшая ведущей этого реалити-шоу, Дарья Пынзарь пролонгировала для себя и своей семьи лето, отправившись в Турцию.

Звезда проекта и ее муж Сергей Пынзарь вместе с детьми уже несколько лет живут на две страны, постоянно перемещаясь по маршруту Москва-Алания и обратно.

Как раз в эти дни у Дарьи Пынзарь образовалась пауза между съемками на «Доме-2», и она улетела в любимую Турцию.

Блондинка давно признавалась, что обожает жару, море и солнце. А три этих слагаемых, как известно, всегда равны поводу обнажиться и показать свою прекрасную фигуру. Дарья Пынзарь это право заслужила работой над собой.

Всю весну этого года она усиленно худела, чтобы представать перед телезрителями стройной красоткой, и сейчас вовсю демонстрирует и подписчикам, как она хороша. Иногда наряды Дарьи Пынзарь на грани фола.

Блондинка отправилась на ужин в один из ресторанов Алании в микротопе-трубе без бретелей. Откровенности наряду придали не только его открытость, но и принт – он леопардовый. Топ плотно облегает грудь Дарьи Пынзарь, но тем не менее, ощущение того, что он вот-вот сползет вниз и откроет взору бюст, не покидает.

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