Животик стал больше: Кайли Дженнер во время беременности изящно прикрыла пышные формы кружевом

В одной из последних публикаций личного микроблога американской модели и бизнесвумен Кайли Дженнер появилась свежая фотография знаменитости с округлившимся животиком в кружевном комбинезоне.

Напомним, недавно Кайли Дженнер и музыкант Трэвис Скотт сообщили о беременности дочери Крис Дженнер. Кайли и Трэвис станут родителями во второй раз. Пара официально не зарегистрировала брак, а также разрывала отношения. Однако теперь родители малышки Сторми готовятся к рождению еще одного ребенка.

Одна из самых богатых молодых американских звезд продолжает наслаждаться своим интересным положением. Дженнер не боится за фигуру. Свои выдающиеся формы молодая мамочка подчеркивает откровенными нарядами.

Поклонники, в свою очередь, не оставляют без внимания эффектную брюнетку.

«Мне так нравятся фото беременной Кайли», «Королева», «Ты просто сияешь», «Выглядишь потрясающе», «Ты потрясающая мама», — написали фолловеры Кайли в комментариях под фото.

Напомним, Кайли Дженнер родила первого ребенка первого февраля 2018 года. Малышка Сторми получает от родителей дорогие подарки. Не так давно модель купила дочери кольцо с бриллиантом.

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