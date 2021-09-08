Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность

7 сентября американская телезвезда, модель и владелица собственной косметической компании Кайли Дженнер подтвердила слухи о своей второй беременности. 24-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» выложила в Instagram трогательное видео, в котором запечатлела свой положительный тест на беременность, реакции возлюбленного, матери и 3-летней дочери Сторми, прохождение УЗИ и, собственно, округлившийся живот.

Некоторое время девушка не выкладывала в социальные сети свежих фотографий и видео, что дало ее подписчикам повод подумать о беременности звезды. Но теперь это уже не слухи, а подтвержденный факт.

Судя по видео, отцом второго ребенка Кайли, так же как и первого, является рэпер Трэвис Скотт. Пара официально встречалась в 2017-2019 годах, но даже после расставания сохранила хорошие отношения ради дочери. Во время пандемии 2020-го они вместе самоизолировались, опять же, чтобы быть хорошими родителями для крошки Сторми, и вот к чему это привело.

Напомним, Кайли Дженнер является младшей единоутробной сестрой знаменитой Ким Кардашьян. В 2019-ом в возрасте 21 года она считалась самым молодым миллиардером в мире по версии Forbes, а ранее отмечалась, как самая популярная девушка-блогер в Instagram.

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