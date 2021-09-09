«Горячая мамочка»: Кайли Дженнер обтянула округлившийся животик кожаным секси-платьем

Возлюбленная американского исполнителя Трэвиса Скотта — Кайли Дженнер — разместила на личной странице в Instagram соблазнительные кадры после объявления о беременности.

24-летняя Дженнер похвасталась роскошной фигурой «песочные часы» в глянцевом платье длины мини. Кайли накинула сверху длинный плащ белоснежного цвета. К монохромному образу модель добавила очки с узкой оправой, а также остроносые лодочки с белыми и прозрачными вставками. Загорелая бизнесвумен подчеркнула не только выдающуюся грудь и гром-бедра, но и округлившийся животик.

Напомним, на днях Кайли Дженнер подтвердила свою беременность. Трэвис Скотт и его избранница готовятся стать родителями во второй раз.

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Поклонники Кайли остались в восторге от новых снимков знаменитости. Они написали слова восхищения жгучей брюнеткой в комментариях под фото:

«Горячая мамочка», «Да, мамочка!», ««Беременный» контент — это то, чего мы так долго ждали», «Если тебе понадобится няня — зови меня, красотка!», «Повезло же Трэвису, она так сексуальна», «Мы обожаем тебя, мамочка».

Сама Дженнер оставила под притягательным фото эмодзи в виде ангелочка, намекнув на будущего ребенка.

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